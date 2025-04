Lanazione.it - Scendi e sali per Fiesole, foto e classifica della corsa

, 13 aprile 2025 – Una gara dal fascino aspro e autentico, capace di onorare pienamente il proprio nome: il “per”, giunto alla quarta edizione del Trofeo Casa del Popolo di, ha regalato emozioni forti e gambe provate.per, leSi parte dall’elegante cornice di, lanciandosi in una lunga e vertiginosa discesa che potrebbe ingannare chi non conosce il tracciato. Ma il ritorno, tra le dolci – solo in apparenza – colline fiesolane, si rivela una vera e propria battaglia di resistenza: un percorso che non concede sconti, dove ogni metro va conquistato con determinazione. Qui LAAll’arrivo, pur stremati, i partecipanti sono stati unanimi nel riconoscere l’eccellente organizzazione curata dal GS Maiano, che ha saputo, ancora una volta, garantire uno standard altissimo sotto ogni aspetto logistico.