Tragedia sfiorata in città il tetto crolla e finisce in strada

Un boato fortissimo, poi il crollo del tetto e le macerie riversate in strada: è la cronaca della Tragedia sfiorata che ha scosso piazza Crispi a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, nella prima mattina di oggi, domenica 13 aprile 2025.Il crollo alle prime luci del giorno: "Credevo fosse una bomba"L'episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino, all'angolo con corso Vercelli, di fronte al civico 60. In quel momento fortunatamente nessuno si trovava sul marciapiede, solitamente frequentato per via della presenza di numerose attività commerciali.«Altrimenti ci saremmo trovati di fronte a una Tragedia» ha commentato Verangela Marino, consigliera della Circoscrizione.Anche i residenti parlano di un evento dai contorni drammatici. Maria, una donna di 80 anni che vive nel palazzo coinvolto, è stata costretta ad abbandonare il suo appartamento: «Credevo fosse una bomba» ha raccontato.

