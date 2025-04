Juventusnews24.com - Gasperini torna sulla vittoria per 4-0 con la Juventus: cosa ha detto in conferenza l’allenatore dell’Atalanta

di RedazioneNews24, allenatore, ha parlato dopo lacon il Bologna di quel 4-0 inflitto alla. Le sue dichiarazioniIntervenuto instampa dopo Atalanta Bologna di Serie A, Gian Pieroto a menzionare laper 4-0 in casa della. Di seguito riportate le dichiarazioni del tecnico della Dea.TENERE A DISTANZA LE INSEGUITRICI – «Abbiamo battutoe Bologna, era meglio non perdere contro Fiorentina e Lazio. Dispiace perché in tutte queste partite che ho nominato, ci metto dentro anche l'Inter, abbiamo fatto sempre qualin più rispetto all'avversario. In questo tipo di partite l'episodio cambia. Il risultato fa vedere le cose in modo diverso, ma la maglia sudata c'è sempre stata».