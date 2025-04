Koopmeiners e quel gol che va in scia a…Vlahovic La rete di Juve Lecce lo avvicina a questo primato Tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche relative al match contro il Lecce, vinto 2-1 dai bianconeri. Una di queste riguarda Teun Koopmeiners.

quello dell'olandese (1 minuto 37 secondi) è il gol più veloce realizzato dalla Juventus in Serie A da quello segnato da Dusan Vlahovic contro la Roma nell'agosto 2022 (1.17), anche in quel caso all'Allianz Stadium.

