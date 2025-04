Promozione girone A semifinale playoff il Regina Mundi va in finale battuto 5 1 il Cus Palermo

Regina Mundi approda alla finale playoff del girone A di Promozione, dove sfiderà il Montelepre: la squadra palermitana stacca il pass grazie ad una netta vittoria in semifinale contro il Cus Palermo. Un 5-1 che ha certificato la supremazia del Regina Mundi rispetto alla formazione. Palermotoday.it - Promozione girone A, semifinale playoff: il Regina Mundi va in finale, battuto 5-1 il Cus Palermo Leggi su Palermotoday.it Ilapproda alladelA di, dove sfiderà il Montelepre: la squadra palermitana stacca il pass grazie ad una netta vittoria incontro il Cus. Un 5-1 che ha certificato la supremazia delrispetto alla formazione.

Potrebbe interessarti anche:

Promozione girone A - si chiude il campionato : il Bagheria promosso in Eccellenza - il Cus ai playoff

Promozione - Girone "A» : il punto. Moretti : "Marginone sfortunato contro il Real. Ma è lo spirito giusto per conquistare la salvezza»

Campionato Eccellenza girone umbro : i ragazzi di Armillei in trasferta allo stadio Giommoni affrontano il Castiglione del Lago. Sansepolcro - continua il sogno della promozione

Ne parlano su altre fonti Promozione girone A, semifinale playoff: il Regina Mundi va in finale, battuto 5-1 il Cus Palermo. Borgetto Giardinello, alla vigilia della semifinale parla il ds. Trofeo Veneto Prima Cat. Il Valdalpone Monteforte perde in semifinale. Coppa Italia Promozione Lazio. Definito il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali. Risultati Promozione Girone A - Playoff - Abruzzo - 2023-24. Coppa Italia Promozione. Risultati e tabellini delle semifinali: Ceriale di misura, la Sammargheritese ipoteca la finale.

Segnala lanazione.it: Pietrasanta e Forte dei Marmi si sfidano in semifinale playoff di Promozione Toscana - Le due squadre versiliesi si incontrano domenica 27 aprile per la semifinale del girone A allo stadio Comunale.

Come scrive sport.sky.it: Serie C: i verdetti e come funzionano promozioni, playoff, playout e retrocessioni - Le promosse dalla Serie C 2024/25, come di consueto, sono quattro. Passano direttamente in B le prime tre dei tre gironi A, B e C. La quarta arriva dai playoff. Tutto ancora aperto sia in chiave ...

Riporta tuttomercato24.com: TM24-Promozione siciliana, ecco le 4 squadre vincitrici dei campionati - Bagheria, Messana, Giarre e Niscemi sono ufficialmente in Eccellenza. Adesso spazio ai play off di promozione.