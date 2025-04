Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Safety Car, il gruppo si ricompatta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.0035° giro/57 LaCar sta per rientrare.35° giro/57 Chi avrà scelto la gomma giusta? Forse 22 giri con la soft sono un po’ troppi per Russell. La Ferrari doveva scegliere o la hard o la soft e ha scelto la gomma più dura.34° giro/57 Antonelli, con 3 pit-stop, è scivolato in 14ma posizione. Per lui gomme soft, come per Russell.34° giro/57 I detriti in pista sono stati provocati da un piccolo tamponamento di Tsunoda nei confronti di Sainz.33° giro/57 Piastri con gomme medie, così come Norris. Soft per Russell, hard per Leclerc e Hamilton.33° giro/57 QuestaCar costa carissima ad Antonelli, che rientra per effettuare un terzo pit-stop e precipita in classifica.33° giro/57 Si fermano tutti, anche Russell, Leclerc, Norris e Hamilton.