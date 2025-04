Mobilità IRC 2025 26 aperte le procedure dal 21 aprile scadenze e modalità

Dal 21 marzo 2025 sono ufficialmente aperte le procedure di Mobilità IRC (per gli insegnanti di religione cattolica), in vista dell'anno scolastico 2025/2026. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 17 aprile 2025, come indicato dall'Ordinanza ministeriale n. 37 del 28 febbraio 2025. Gli esiti delle richieste saranno pubblicati il 30 maggio.

Mobilità 2025/26 IRC : avvio il 21 marzo - come presentare la domanda [Documenti e Allegati]

Mobilità 2025/26 - posti accantonati per il concorso PNRR 1 assegnati per i trasferimenti : i chiarimenti

Mobilità docenti e ATA 2025 : avere la deroga per la domanda non significa avere la precedenza per il trasferimento. RISPOSTE AI QUESITI

