Thesocialpost.it - Sumy, Domenica delle Palme di sangue: gli Usa per la prima volta contro il Cremlino

, ore 13. A, città ucraina a pochi chilometri dalla frontiera russa, le famiglie erano appena uscite dalle chiese dopo aver assistito alla messa. Alcuni bambini portavano i rami d’ulivo intrecciati con nastri colorati, altri stringevano i dolci tradizionali confezionati dalle nonne. Un autobus pubblico stava percorrendo la via centrale: a bordo c’erano perlopiù studenti e anziani. Poi, il boato. Due missili balistici Iskander-M colpiscono in pieno il cuore della città. In un attimo tutto cambia: le facciate dei palazzi si sbriciolano, l’autobus esplode, le lamiere diventano nient’altro che una palla di fuoco. Il bilancio è drammatico: trentadue morti. Due bambini. Novantanove feriti. Alcuni hanno perso braccia, gambe. Altri, semplicemente tutto. Una madre è stata trovata con il corpo a scudo su quello del figlio.