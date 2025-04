Triestina Padova mister Andreoletti Ora serve equilibrio Non eravamo stronzi prima nemmeno fenomeni ora

Padova, al Gavagnin si ferma il Vicenza: due risultati, un segnale. Andreoletti non esulta, non ancora, ma il sorriso è di quelli che raccontano fiducia. La vetta si avvicina a passi di carattere. Queste le dichiarazioni del. Padovaoggi.it - Triestina-Padova, mister Andreoletti: «Ora serve equilibrio. Non eravamo stronzi prima, nemmeno fenomeni ora...» Leggi su Padovaoggi.it È il giorno in cui il vento gira dalla parte giusta. Al Rocco vince il, al Gavagnin si ferma il Vicenza: due risultati, un segnale.non esulta, non ancora, ma il sorriso è di quelli che raccontano fiducia. La vetta si avvicina a passi di carattere. Queste le dichiarazioni del.

