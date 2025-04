Un Liverpool divertente e rilassato si avvicina alla vittoria della Premier ora è a 13 sull’Arsenal Guardian

Liverpool vince contro il West Ham 2-1 e si avvicina alla vittoria della Premier League; la squadra di Arne Slot è a +13 sul secondo posto occupato dall'Arsenal, e mancano sei partite alla fine del campionato.La Premier per il Liverpool si avvicinaIl Guardian commenta il match:Quando i tifosi del Liverpool si riuniranno ad Anfield tra due domeniche, potrebbero celebrare il titolo. La vittoria, con gol di Van Dijk all'89esimo, ha portato la squadra di Slot ad aver bisogno di un massimo di sei punti per vincere il suo ventesimo campionato. Il destino della vittoria in Premier sarà confermato domenica prossima, se l'Arsenal dovesse perdere contro l'Ipswich Town e il Liverpool vincere a Leicester. In caso contrario, serviranno altre due vittorie ai Reds. Il Liverpool è apparso più rilassato oggi, che si tratti del prolungamento di contratto di Salah o del pareggio dell'Arsenal? Sembravano divertirsi in campo.

