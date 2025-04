LIVE Piacenza Trento 0 0 Superlega volley 2025 in DIRETTA inizia gara 2

DIRETTA LIVE1-2 Pipe di Lavia, Sbertoli prova subito ad aprire la rete.1-1 Magia ad una mano di Brizard, poi Romanò schianta una diagonale nei tre metri.0-1 Si parte con una diagonale profonda di Michieletto.18:00 Piacenza risponde con Brizard, Maar, Mandiraci, Romanò, Simon, Galassi e Scanferla.17:58 Trento scende in campo con Sbertoli, Rychlicki, Lavia, Michieletto, Kozamernik, Flavio e Laurenzano.17:56 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.17:53 Sbertoli e compagni hanno vinto i tre scontri diretti disputati in stagione contro Piacenza e anche questa sera partiranno con i favori del pronostico.17:50 Trento è invece riuscita a strappare il primo posto all’ultima giornata, mentre ai quarti di finale si è imposta ai danni di Cisterna (3-1). Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 0-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia gara-2! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Pipe di Lavia, Sbertoli prova subito ad aprire la rete.1-1 Magia ad una mano di Brizard, poi Romanò schianta una diagonale nei tre metri.0-1 Si parte con una diagonale profonda di Michieletto.18:00risponde con Brizard, Maar, Mandiraci, Romanò, Simon, Galassi e Scanferla.17:58scende in campo con Sbertoli, Rychlicki, Lavia, Michieletto, Kozamernik, Flavio e Laurenzano.17:56 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.17:53 Sbertoli e compagni hanno vinto i tre scontri diretti disputati in stagione controe anche questa sera partiranno con i favori del pronostico.17:50è invece riuscita a strappare il primo posto all’ultima giornata, mentre ai quarti di finale si è imposta ai danni di Cisterna (3-1).

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Trento-Piacenza 3-2 - Superlega volley 2025 in DIRETTA : l’Itas vince una sfida infinita e si porta sull’1-0!

LIVE Trento-Piacenza - Superlega volley 2025 in DIRETTA : inizia una serie di semifinale incerta

LIVE Trento-Piacenza 1-0 - Superlega volley 2025 in DIRETTA : l’Itas vince il primo set con la difesa - 25-23

Ne parlano su altre fonti Domenica a Piacenza gara 2 di Semifinale: live RAI Sport, DAZN e VBTV. Play Off, gara 1 di Semifinale è gialloblù: 3-2 nel "sold out" della ilT quotidiano Arena. SuperLega, da 0-2 a 3-2: gialloblù a segno su Piacenza di fronte a 4.000 spettatori. La Gas Sales Bluenergy va avanti 2-0 poi viene sconfitta da Trento. SuperLega, domani Itas Trentino Volley ospita Piacenza. Volley – Gara 2: Gas Sales Piacenza – Itas Trentino LIVE dalle 18.

oasport.it comunica: LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Piacenza-Trento, match valido per ...

Nota di oasport.it: LIVE Trento-Piacenza 3-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince una sfida infinita e si porta sull’1-0! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.48: Per Trento 25 punti di ...