Putin gentile con me la rivelazione di Ornella Muti

gentile con me": Ornella Muti, intervistata dal Corriere della Sera, lo ha detto a proposito di un suo passato incontro col presidente russo Vladimir Putin. Spazio, poi, alla sua storia con Adriano Celentano, una relazione che all'epoca fece scalpore e che l'attrice ha confermato soltanto nel 2014: "Ne valeva la pena. Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente". Il primo a confessare la loro relazione fu lui, che però non ne parlò con lei: "Ho pensato: ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c'ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello". Liberoquotidiano.it - "Putin gentile con me": la rivelazione di Ornella Muti Leggi su Liberoquotidiano.it "Era un evento di beneficenza che mi è costato caro in quanto a critiche. È statocon me":, intervistata dal Corriere della Sera, lo ha detto a proposito di un suo passato incontro col presidente russo Vladimir. Spazio, poi, alla sua storia con Adriano Celentano, una relazione che all'epoca fece scalpore e che l'attrice ha confermato soltanto nel 2014: "Ne valeva la pena. Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente". Il primo a confessare la loro relazione fu lui, che però non ne parlò con lei: "Ho pensato: ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c'ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello".

Potrebbe interessarti anche:

Ornella Muti : «Putin è gentile - Depardieu mi regalò un anello. Celentano? Rivelò il nostro flirt senza dirmelo - gli uomini dettano sempre legge»

Zelensky si dichiara pronto a negoziare con Putin per porre fine alla guerra : “Ma non sarò gentile con lui”

Zelensky pronto a negoziare con Putin per mettere fine alla guerra : “Non sarò gentile”

Ne parlano su altre fonti Ornella Muti e la rivelazione su Putin e i viaggi in Russia: "L'ho incontrato ed è stato molto gentile". Ornella Muti, quell’incontro con il “gentile” Putin e l’ultima lezione di Eleonora Giorgi. Ornella Muti, la delusione dopo il tradimento di Adriano Celentano e il rapporto con Putin: «Ma ne valeva la pena. Ornella Muti e la rivelazione su Putin e i viaggi in Russia: L'ho incontrato ed è stato molto gentile. Ornella Muti, quell’incontro con il “gentile” Putin e l’ultima lezione di Eleonora Giorgi. “Il mio rapporto con Putin”. L’attrice più amata dagli italiani stupisce tutti così.

Come scrive virgilio.it: Ornella Muti e la rivelazione su Putin e i viaggi in Russia: "L'ho incontrato ed è stato molto gentile" - Nel corso di una recente intervista, Ornella Muti ha svelato un retroscena relativo a un recente incontro con Vladimir Putin in Russia: il racconto dell'attrice ...

Lo riporta msn.com: "Putin ha pregato per l'amico Trump dopo l'attentato", la rivelazione di Witkoff - (Adnkronos) - Vladimir Putin ha "pregato per il suo amico" quando Donald Trump è stato vittima di un attentato durante la campagna elettorale lo scorso luglio. E' Steve Witkoff, inviato speciale ...