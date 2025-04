Io sono Napoli il tributo amoroso di Alex Hunter alla città che sa rialzarsi dopo ogni caduta

"Io sono Napoli" (edito da Aurea Nox) è il libro di Alex Hunter, nato nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Un canto d'amore e un grido di riscatto per una città che vive sospesa tra luce e ombra. La sua vita, segnata da un'infanzia e un'adolescenza difficili in un contesto privo di legalità, si riflette in una scrittura che lui definisce "sociale". "Nessun bambino dovrebbe bruciare le tappe della vita in contesti sociali privi di legalità; 'uomini-bambini' privati della fanciullezza," scrive nella sua presentazione, e questa frase diventa il nucleo emotivo del romanzo. Forgiato da un'esistenza di lotta – dall'infanzia rubata alla malattia cronica della moglie, che lo ha costretto a essere padre, madre e compagno – Alex Hunter dà voce a Napoli, una città che, come lui, incarna il paradosso del bene e del male, della speranza e della disperazione, del sacro e del profano.

