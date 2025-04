Abbandona il cane perché la fidanzata non lo vuole Gino cerca una nuova famiglia a Como

Gino è un bellissimo incrocio Beagle di 5 anni e non ha fatto nulla di male per finire dietro le sbarre di un box. Pur essendo fortunato a trovarsi tra le mani competenti e dolci delle volontarie del rifugio Villaggio 4 Zampe a Cermenate, la sua è una storia triste. Non ci sono botte o.

