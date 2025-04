Missile dallo Yemen allarme a Tel Aviv chiuso aeroporto

allarme per l'arrivo di un Missile dallo Yemen è scattato nel pomeriggio di Pesach, la Pasqua ebraica, a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele. L'aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. I voli in fase d'atterraggio sono stati allontanati dallo spazio aereo sopra l'aeroporto. Quotidiano.net - Missile dallo Yemen, allarme a Tel Aviv, chiuso aeroporto Leggi su Quotidiano.net L'per l'arrivo di unè scattato nel pomeriggio di Pesach, la Pasqua ebraica, a Tele in tutto il centro di Israele. L'Ben Gurion è stato. I voli in fase d'atterraggio sono stati allontanatispazio aereo sopra l'

