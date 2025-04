Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 aprile 2025

, lee glidel 13Questa sera, domenica 13, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 13, di? Scopriamoli insieme.In apertura, l’attualità politica ed economica. Trump congela i dazi ma le borse non gli credono: le conseguenze sulla nostra economia. A seguire, Stasi in semilibertà: tutte le novità sul caso Garlasco. In ultimo, Gino Cecchettin commenta per la prima volta le motivazionisentenza di condanna per Filippo Turetta.Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda oggi, domenica 13, alle ore 21,20 su Rete 4.