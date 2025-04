Vis Pesaro, trasferta amara: ko contro la Lucchese.

, 13 aprile 2025 - Un primo tempo equilibrato quello che va in scena al Santa Elisa di Lucca. I due tecnici si conoscono bene, Gorgone per ben nove anni è stato il vice di Stellone e sul campo tutto ciò si vede. Le due squadre infatti, nei primi quarantacinque minuti di gioco, si annullano a vicenda. La Vis parte forte grazie ad una giocata individuale di un pimpante Cannavo' che mette subito alla prova i riflessi di Melgrati. Il portiere dei toscani, di rientro dalla squalifica, riesce tuttavia ad alzare sopra la traversa la conclusione del numero 34 di Stellone. Da quel corner Paganini, svettando sopra tutti, concede al pubblico biancorosso ( assente al Santa Elisa a causa degli sconti dell' andata) soltanto l'illusione del gol.che riesce poi a prendere campo richiamando Vukovic alla presa con le conclusioni di Magnaghi e Gemignani.

