Figlia trovatra in casa con la mamma morta da un mese | la scoperta choc dei carabinieri

(Di martedì 23 luglio 2024) Una vicenda di grave disagio e solitudine emerge da Teramo, dove è stato scoperto il corpo di una donna di 76 anni in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di via Arno. Ladi 43 anni, senza informare nessuno, avrebbe vegliato il cadavere per circa un, tentando di mascherare l'odore con coperte bagnate e saponette profumate. Nonostante i tentativi della donna, il forte odore si è diffuso nell'edificio, spingendo i vicini a chiamare i vigili del fuoco nella mattinata di domenica, 21 luglio. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, lasi è allontanata e ha preso un treno per Giulianova. Rintracciata dai, è stata portata in caserma e la situazione è stata ricostruita. La donna è stata poi ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Mazzini.