Fabrizio Romano ha costruito un impero So Foot e il fenomeno italiano tra luci e ombre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024)era già finito sul New York Times. Avevano dedicato un pezzo al guru del calciomercato capace di creare unsocial mondiale, di monetizzare, e poi di diventare così influente da essere lui stesso un “player” del sistema. Sotorna sulla storia, ma più che altro sulle sue “”. La rivista francese ha raccolto un po’ di testimonianze laterali su cosa sarebbe diventato, nel frattempo. La chiusura dell’articolo dice tutto: “Il paradosso di un uomo che fa parlare tutti, mentre lavora per mettere a tacere i suoi concorrenti”. “Per dirla semplicemente:è un meteorologo – scrive So. A seconda delle voci, la valutazione dei giocatori sale e scende sul mercato, mentre tifosi, agenti, persino dirigenti lo usano come barometro per giudicare il valore di un calciatore.