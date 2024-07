Eseguita la prima messa composta da don Bianchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo 58 anni dalla sua composizione, in Duomo a Castelnuovo è stataladal maestro don Italo. Così la Corale del Duomo, diretta dal maestro Luca Bacci, ha voluto ricordare don Italo(foto), ad un anno dalla scomparsa, eseguendo i brani liturgici composti nel 1966. Donlo ricordiamo ha scritto moltissima musica proprio per il servizio liturgico oltre che altre eccellenti composizioni per organo, quartetto d’archi e sinfonie. Don Italo, classe 1936, era stato ordinato sacerdote a Massa, Diocesi di cui faceva parte allora la Garfagnana. Era stato poi insegnante di musica in Seminario, perfezionando gli studi di composizione con i maestri Cicionesi, Bortone e Bartolucci.