Canoa velocità orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Da martedì 6 a sabato 10 agosto lasarà protagonista alledi: l’Italia sarà rappresentata soltanto nella canadese maschile, risultando al via in due specialità delle dieci complessive in programma. Saranno tre gli equipaggi azzurri in, con i trequalificati: avrà l’opportunità di affrontare due specialità Carlo Tacchini, il quale oltre ad essere incon Gabriele Casadei nel C2 500 maschile, prenderà parte anche alla prova della canadese monoposto sulla distanza doppia, nella quale sarà impegnato anche Nicolae Craciun. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.