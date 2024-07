Cairo | Tutte le società devono cedere Anche l’Inter campione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Urbano, presidente del Torino, ha spiegato i motivi della cessione di Alessandro Buongiorno citando tra l’altrosu Sky Sport. CESSIONE – Urbanoha dato le sue spiegazione sulla cessione di Alessandro Buongiorno, su cui si è inserita: «In quell’occasione mi complimentai con lui perché aveva rinnovato quando poteva cogliere l’opportunità di non farlo per avere vantaggi successivi. Lui mi ha detto che l’ha fatto perché è cresciuto al Torino e ci tiene. Però mi hadetto di ricordarmelo se ci sarà un’opportunità. Questa è arrivata e me ne sono ricordato.