Biodiversità a Capri due ulivi millenari | sono tra i più longevi del Mediterraneo

(Di martedì 23 luglio 2024) La sala multimediale M. Cacace di Anaha accolto ieri un vasto pubblico di esperti ed appassionati del settore olivicolo e ambientale per il convegno dal titolo: “Glisecolari di, la riscoperta di un tesoro abbandonato”. A moderare l’incontro il giornalista di Repubblica Pasquale Raicaldo che dopo un saluto ai presenti, ai relatori e ai soci dell’associazione L’Oro diha dato il via alla conferenza all’insegna dell’identità dell’isola, ed in particolare di Ana, in grado di recuperare in maniera diversa un territorio straordinario. L’incontro si è avviato con il saluto istituzionale del sindaco di Ana, Franco Cerrotta, che è intervenuto sull’importanza della sostenibilità ambientale, proprio partendo da simboli del luogo come glisecolari. Ha dichiarato Cerrotta: “Chi conosce Ananon la lascia.