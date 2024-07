Voglia di Appennino Il consigliere Santori | Il turismo ora è diffuso Boom delle camminate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Negli ultimi dieci anni ilbolognese ha segnato un milione di arrivi in più all’anno, passando da 1,5 a 2,5 milioni su tutto il territorio metropolitano, di cui circa 250mila soggiornano inalmeno una notte. Nel frattempo, però, con ilcrescono anche gli altri poli attrattivi della città: università, comparto industriale e, in generale, il numero dei residenti". In questo contesto, anche l’viene scelto sempre di più come alternativa (o in aggiunta, per chi si trova a soggiornare più a lungo) al centro storico, come testimonia Mattia(foto),comunale con delega ale presidente del territorio turistico Bologna-Modena., come sta andando il sistema metropolitano del? "È certamente un buon periodo: siamo nel pieno di Bologna Estate, del festival Crinali e pronti per il Porretta Soul Festival.