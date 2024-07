Torna il 13 e 14 settembre ‘Spring Attitude’ | il programma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 22 luglio 2024) foto di Nicholas GarlisiROMA – Un festival in perenne evoluzione che fin dalla sua nascita non smette di alzare la posta in gioco, rimettendosi sempre in discussione ma rimanendo fedele allo spirito originario: quello di celebrare, la primavera come attitudine, la fioritura come visione del mondo, la rinascita come risposta alla decadenza. A prescindere dal periodo dell’anno. Giunto alla sua tredicesima edizioneil 13 e 142024 Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea, per il terzo anno consecutivo negli spazi en plein air degli Studi di Cinecittà, punto nevralgico e avamposto artistico di Roma. Dal primo pomeriggio a notte fonda. Forte dello straordinario successo dell’ultima edizione che ha fatto registrare 23.