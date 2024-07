Soldi rubati dal conto | ecco quando si ha diritto al rimborso e come ottenerlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – E’ sempre un nostroessere rimborsati se disconosciamo una spesa che ci è stata addebitata in maniera fraudolenta sul nostro? Sì. A rivelarlo è Banca d’Italia, che ci suggerisce alcuni step per orientarci nel caso in cui ci imbattessimo in una situazione simile: quale iter dobbiamo seguire e quali sono le condizioni per ottenere un? Rivolgersi subito alla banca Il primo step da seguire è rivolgersi all’emittente della nostra carta: banche, Poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, cioè ai cosiddetti prestatori dei servizi di pagamento. Sono obbligati per legge a rimborsarci l’importo dell’operazione da noi non riconosciuta e a ripristinare la registrazione dei pagamenti.? Entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui abbiamo segnalato la presenza di un pagamento non autorizzato.