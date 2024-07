Rugby Rovigo Alessio Sanavia è il nuovo pilone sinistro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024)22 luglio 2024 –è ildellaDelta. Nato il 18 settembre 1996, a Dolo in provincia di Venezia, 179 centimetri di altezza per 114 chili di peso, cresce nel Valsugana, dalle giovanili fino alla prima squadra. Nel 2019 passa a Reggio Emilia nel ValoEmilia. Con i diavolicolleziona 45 presenze e tre mete. Dopo tre stagioni con la squadra emiliana, firma con le Zebre Parma, in Unitedchampionship per due stagioni. Con loro esordisce nel 2022, nel round 5, contro gli Scarlets. “Sono orgoglioso di entrare a far parte di un gran gruppo, solido ed esigente – le parole di– Voglio dimostrare il mio valore in questa città che mangia e respira. Sono grato per questa opportunità che mi è stata data e non vedo l'ora di scendere in campo”.