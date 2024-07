Regionali Bologna al centro Parte il duello a distanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le coalizioni stanno arrivando per entrambi, ma intanto è tempo di stimolare, di scatenare il dibattito politico.ndo da, ovviamente, perché il capoluogo è da sempre la palestra da dove iniziano a sudare le campagne elettorali. Sia Michele de Pascale infatti, sia Elena Ugolini, in questa settimana ricominceranno da. Ma se per de Pascale è un appuntamento che segue già diverse uscite pubbliche, per Ugolini sarà un primo vero faccia a faccia con amici e sostenitori. La candidata civica che incasserà il sostegno dei partiti didestra, finora, aveva parlato in pubblico soltanto in piazza Galvani due settimane fa, a margine di un evento. Dopodomani invece, a Villa Zarri a Castel Maggiore (inizio ore 21), incontrerà chi la vorrà sostenere per un evento preliminare, ma molto importante.