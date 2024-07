Reggio Emilia nei guai per ebrezza alla guida o droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Una patente ritirata perin stato di ebbrezza alcolica e almeno quattro persone sono state trovate in possesso di. E’ il bilancio dei controlli stradali dello scorso fine settimana ae dintorni operati dai carabinieri, i quali hanno fermato una settantina di veicoli e identificato 110 persone. Diverse le contravvenzioni al codice della strada, in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza come velocità, sorpassi, uso del telefonino. In 32enne residente a Formigine, un 26enne residente a Fiorano Modenese, nel Modenese, un 31enne residente a Viano, un 21enne disono stati trovati in possesso di modiche quantità di: complessivamente oltre sei grammi di hashish circa un grammo di marijuana.