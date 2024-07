Oristano è la culla del talento italiano a Parigi 2024 | ecco la classifica delle province più rappresentate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le Olimpiadi disono alle porte. L’Italia sarà rappresentata da 403 atleti impegnati in 34 diversi sport, numeri da record. Così come gli olimpionici azzurri di origine straniera, ben 36 (9% del totale) di cui circa la metà arrivati in età prescolare nel Belpaese. Ma qual è la provincia italiana che porta apiù atleti e quale quella che sarà rappresentata in più sport? PTS, società di consulenza strategica e direzionale, ha svolto uno studio che propone una dettagliata analisicosiddette “culle olimpiche“, ovvero i luoghi di nascita o quelli di residenza dei 403 italiani in gara. Per l’indagine, è stato utilizzato un indice che mette in relazione (per ogni provincia) il numero degli atleti eatlete presenti ae la popolazione residente in un’età compresa tra i 15 e i 50 anni.