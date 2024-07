Olimpiadi Parigi 2024 l’attesa è finita | sarà la più grande di sempre

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e venerdì 26 con un’inedita cerimonia d’apertura inizierà la nuova kermesse a cinque cerchi La lunga attesa sta per finire. Ledi, le trentatreesime dell’era moderna, le prime dopo le forti limitazioni causate dal Covid-19, quella pandemia che nel 2020 causò il posticipo di un anno dell’edizione di Tokyo, stanno diventando realtà per 11.475 atleti in rappresentanza di 205 delegazioni.la piùrassegna della storia per numeri di nazioni e di atleti partecipanti. I giochi olimpici più grandi di sempore – Cityrumpors.it – Ansa foto Lesi disputeranno aper la terza volta nella storia, a 100 anni esatti dall’ultimo evento a cinque cerchi andato in scena nella capitale francese dopo quello del 1900.