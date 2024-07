Napoli vasto incendio a Fuorigrotta | colonne di fumo evacuata l’università Federico II

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Momenti di vero e proprio terrore quando, all'improvviso,dinero si sono alzate nel quartiere, zona occidentale di. Tutto è successo a causa di un forteche, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe diffuso anche a parte della vegetazione circostante, andata a fuoco nei pressi delMonte Sant'Angelo. Il rogo sarebbe stato determinato dalla combustione di alcuni pneumatici stipati in un'area agricola privata, come rivelato in una nota dell'Arma dei Carabinieri. Al momento non si segnalano feriti e neppure l'interessamento del rogo alle strutture delII, ma l'ateneo è stato evacuato.