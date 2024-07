Musica e diritti umani | a Diodato il Premio Amnesty Big a Emanuele Conte quello per gli Emergenti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 22 luglio 2024) foto di ArtaxROVIGO –vince a Rovigo la 27a edizione delInternational Italia nella sezionecon “Proiettile bambolina”, un brano contro la guerra. A lui anche la Targa Mei, mentre a Giulia Mei con “Bandiera” è andato ildella critica. Matteo Faustini con “Il girasole innamorato della luna” si è aggiudicato ildella giuria popolare e Motusdi Indieffusione in una finale che ha visto in gara anche Capone & BungtBangt con “Capille luonghe”. La finale delst riservato a canzoni suisi è svolta domenica sera in piazza VittorioII nella giornata conclusiva dello storico festival “Voci per la libertà – Una canzone per”, di cui Rai Radio1 era media partner ufficiale.