LIVE Cobolli-Navone 6-2 6-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | esordio convincente dell’azzurro

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO NON PRIMA DELLE 21.00 19:56 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:55 Un ACE e 2 doppi falli per l’azzurro, che ha servito soltanto il 45% di prime ricavando però il 74% di punti, e soprattutto il 64% con la seconda. In sofferenza invececon il colpo di inizio scambio. Per l’argentino 59% di punti raccolti con la prima, ed il 50% con la seconda. 19:54 Primo turno non banale dominato dal tennista italiano, che non ha mai perso la battuta sotto la pioggia del pomeriggio croato. FLAVIOb. MARIANO6-2 6-3! Finisce qui, con la risposta di rovescio dell’argentino che termina fuori.