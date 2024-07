Lite tra ragazze finisce in rissa Volano calci e pugni in un locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sotto i fumi dell’alcol una giovane nordafricana si è presa a male parole con altredurante una serata di musica all’interno di un notodi Scossicci, a Porto Recanati. Poi sono volati, e nella mischia si sono aggiunti pure i fidanzati delle altre donne. Per questo sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno riportato la calma, non senza fatica, identificando i protagonisti del parapiglia. Questo l’ennesimo episodio di movida violenta che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato, a Porto Recanati. I disordini sono scoppiati intorno all’una, nel bel mezzo di una serata all’insegna della musica e, in teoria, del divertimento. Secondo una prima ricostruzione, una ragazza del posto, di origini maghrebine, stava passando la serata in undel lungomare Scarfiotti dove era in corso un dj-set.