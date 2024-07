Joker | Folie à Deux domani il nuovo trailer del film DC

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella giornata disarà il rilasciato ildi, ilispirato al celebre villain DC Comics. Ilverrà rilasciato, a partire dalle ore 15 (ore italiane), l’annuncio attraverso un breve video diffuso attraverso i canali social ufficiali. Con l’annuncio, su X (ex Twitter) sono anche apparsi gli “hashtag ufficiali”.sarà nostra premura postare ildisulle nostre pagine. Ilmovie è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita delal cinema è fissata per il 4 ottobre 2024.