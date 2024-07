I meteorologi del Lamma | ‘Il grande caldo di quest’estate non è normale Ecco perché’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 22 luglio 2024 - Estati con temperature di circa 3 gradi più alti rispetto a quelli che c’erano tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Se poi confrontiamo la media delle massime della seconda decade di questo luglio, allora scopriamo che rispetto alle medie degli ultimi trent’anni le temperature sono cresciute di ben 4 gradi, passando da una media di 31,9 ad una di 35,9. Insomma, chi si ostina a dire che “èche d’estate faccia così”, si sbaglia di grosso. Il cambiamento climatico è sotto i nostri occhi e lo avvertiamo in modo sempre più tangibile. Del resto, la scorsa settimana Firenze era un forno. E poco meglio andrà questa settimana. Il consorzioha stilato un report proprio per evidenziare quanto non sia affattoquello che sta accadendo.