Hockey su pista Under 17 Gli atleti versiliesi protagonisti con l’Italia agli Europei maschili e femminili

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il doppio europeo17 disu, maschile e femminile, disputato a Olot in Spagna si chiude perdi Massimo Giudice con il terzo posto maschile (quinto consecutivo) e il quarto femminile. Titolo maschile al Portogallo, 5-2 in finale sulla Spagna. Quest’ultima conquista l’alloro femminile (1-0 ai rigori sul Portogallo). Nell’europeo maschile Italia terza nel girone A (4-0 alla Francia e sconfitte con Spagna, 1-6, e Portogallo, 1-3); nei quarti 6-1 sulla Svizzera; in semifinale sconfitta ai supplementari (2-4) con la Spagna; per il terzo posto successo (3-2 ai supplementari) sulla Francia. Quinto posto Germania-Svizzera 1-0; settimo Inghilterra-Austria 3-0. Terza nella prima fase anche la squadra femminile, grazie alle vittorie contro Germania (2-1), Francia (3-0) e Inghilterra (5-1); sconfitte con Spagna (0-3) e Portogallo (0-2).