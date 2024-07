Gallipoli cede il ‘calcinculo’ al luna park | tragedia sfiorata sul lungomare Galileo Galilei Feriti alcuni bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 -il 'calcinculo' delieri sera. La rottura di una parte di una delle giostre poste sulha messo in pericolo la vita diragazzini che erano a bordo e che sono rimasti: due dei quali hanno riportato un trauma carnico e leggere contusioni. Si sospetta che dietro all'incidente ci sia stata l'azione impropria diragazzini: are è stato il palo che reggeva il pallone, il trofeo da prendere al volo durante la rotazione dei seggiolini appesi a catene, spingendosi o facendosi spingere, e che è crollato colpendoli. Il raggiungimento del pallone permetteva di guadagnare un giro gratis. Per i due, di 9 e 14 anni, i medici hanno escluso fratture e dopo la visita, e qualche benda, sono stati dimessi.