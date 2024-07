Frodi bancarie calano di numero ma aumenta il valore delle truffe | i dati del 2023 in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ci sono menosui prestiti, ma sono più pesanti. Questo il bilancio, come riportato dal Sole 24 Ore, per i consumatori nel corso del. Lebasate sul furto di identità rimangono una minaccia preoccupante per banche e clienti, in particolare per il credito al consumo. L’Osservatorio CRIF – Mister Credit sullecreditizie nelha registrato oltre 32.400 casi in, con un importo medio per frode di 4.666 Euro. Sebbene ildi casi sia in leggero calo rispetto all’anno precedente (-5,4%), ileconomico complessivo è in aumento del +14,5%, superando i 151 milioni. Ancora più preoccupante è l’aumento del +21,1% dell’importo medio frodato, che evidenzia un impatto finanziario più pesante per le vittime.