Fano si rompe la condotta | strada allagata e disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Una rottura improvvisa allaidrica è avvenuta all’alba di ieri in via Brigata Messina. Questo ha provocato in poco tempo un vasto allagamento dellae dei seminterrati vicini. I vigili del fuoco hanno bloccato subito lad’accesso per evitare che qualche automobilista si bloccasse in mezzo all’acqua mentre gli addetti all’acquedotto di Aset sono arrivati di lì a poco per correre ai ripari ed evitare che l’allagamento si allargasse. Dopo qualche ora di lavoro, la squadra di Aset è riuscita a riparare il guasto e a mettere i sicurezza lafacendo ritortare l’acqua aporgortiro. Per i proprietari dei seminterrati invasi dall’acqua, il compito di asciugare. Anche il comune di, come Pesaro, ha adottato una ordinanza per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile alle sole esigenze alimentari.