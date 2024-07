Coverciano inizia il corso per l’abilitazione ad allenatore Uefa B | tra gli allievi anche Bonucci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ha preso il via nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, presso l’aula magna di, il‘Speciale Combinato Licenze C e D peradB’, riservato “a calciatori professionisti e calciatrici di livello nazionale” indicati dall’Aic. “Questi giorni insieme vi aiuteranno a compiere un passaggio importante e delicato al tempo stesso, come quello da calciatori ad allenatori” ha evidenziato il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, rivolgendosi ai corsisti. Tanti i nomi di spicco tra gli, da Leonardoa Lucas Biglia, passando per Daniel Ciofani, Gabriel Paletta e Marco Mancosu.