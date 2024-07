Coppia gay picchiata all’EUR i 4 aggressori parlano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unagay viene presa a calci, pugni e cinghiate la notte del 14 luglio scorso, intorno alle 4, all’uscita della discoteca Fiesta, in via di Val Fiorita, nel parco del Turismoda un gruppo di 4 ragazzi. «Quella Panda correva e ci è quasi venuta addosso mentre stavamo attraversando la strada. Il mio amico ha rimproverato i ragazzi sull’auto per quello che stavano facendo e quelli sono scesi e ci hanno rincorso». Quattro giovani, tre uomini e una donna, poco più di 20 anni e incensurati. L’aggressione è stata ripresa da un video reso poi pubblico sui social; nel filmato si vede laaggredita presa a calci, pugni e cinghiate. Grazie alle immagini i carabinieri sono riusciti ad identificare gli