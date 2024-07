Come nasce una hit destinata a rimanere nella testa degli ascoltatori? Abbiamo parlato con la numero uno di Spotify sud Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) “La nutrita presenza di artiste”, il rap e la trap che “si riconfermano tra i generi più amati” e le “canzoni che si rifanno a hit del passato”. Questi e molti altri saranno gli incipit delle colonne sonore che accompagneranno gli italiani (e non solo) durante l’estate 2024. E se le temperature rimangono un costante punto interrogativo, i ‘tormentoni estivi’ saranno una delle poche certezze in queste settimane di vacanze e spensieratezza. Mauna hitcostantementedelle persone? E perché sono proprio i brani estivi ad avere un impatto così notevole nelle classifiche, nelle radio equotidianità? Per avere maggiore chiarezza e consapevolezza sul fenomeno delle ‘hit estive’,chiesto il parere di Melanie Parejo, Head of Music Southern Europe di