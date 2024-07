Brescia cantiere aperto Rosa ancora da definire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sul campo ilsta alzando gradatamente l’asticella di questi primi test precampionato. Dopo le goleade con le rappresentative dilettanti di Seconda e Prima Categoria (11-0) e con la selezione di Promozione ed Eccellenza (7-2), le Rondinelle torneranno in campo mercoledì 24 (si gioca nella sede operativa di Torbole a partire dalle 18) per affrontare una rivale di serie C come la Pergolettese. Continuano, dunque, le prove per mister Rolando Maran, che sta cogliendo l’occasione di queste prime "sgambate" per effettuare diversi esperimenti, sia come schemi che come interpreti. Una voglia di provare che, a dire il vero, sta subendo un serio rallentamento dagli acciacchi fisici con i quali devono fare i conti in questo periodo Borrelli e Moncini, che dovrebbero essere gli attaccanti per eccellenza della formazione biancazzurra e che, invece, finora non si sono visti all’opera.