Bomba Verstappen doppio annuncio | addio Red Bull

(Di lunedì 22 luglio 2024) Formula 1, hanno sganciato a loro insaputa una vera e propria: è tutto deciso, l’è nell’aria. C’entra il campione Max. In due interviste separate, nello stesso giorno, due persone hanno fornito degli ottimi spunti di riflessione relativamente al dibattito sul presuntodi Maxa Red. Il primo è stato Helmut Marko, della stessa scuderia del campione, l’altro è Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes in Formula 1. Maxè tra due fuochi ma, così pare, non ha ancora deciso se cambiare o meno (LaPresse) – Ilveggente.itIl primo, interrogato in merito all’ipotesi che il pilota abbandoni il nido, ha osservato a F1Insider che l’olandese ha un contratto che scade il 2028 e che lo stesso ha delle clausole ben precise.