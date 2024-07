Beach volley calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per la ottava volta volta nella storia dei Giochi Olimpici ilsarà all’interno del programma. Si parte sabato 27 luglio con le prime gare dei gironi eliminatori, si finisce il 10 agosto con la finale maschile. Sia in campo maschile che in campo femminile finora sono tre gli ori conquistati dagli USA, mentre il Brasile insegue con tre ori complessivi, due maschili e uno femminile al debutto nel 1996. Ana Patricia/Duda, dunque cercheranno di riportare il titolo in Brasile dopo ben 28 anni di digiuno. Gli altri ori sono stati vinti due dalla Germania, uno maschile e uno femminile, uno dell’Australia (femminile) e uno dalla Norvegia (maschile).