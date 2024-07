Alluvione nelle Marche chiesto il rinvio a giudizio per 22 indagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Senigallia (Ancona), 22 luglio 2024 – Quando si scatenò sopra Senigallia, il 15 settembre 2022, l’portò a 13 morti nell’hinterland della città. Proprio oggi, nell’omonima inchiesta bis, il pm de L’Aquila, Fabio Picuti, hailper 22 persone tra funzionari e tecnici di Regione, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonificae Comune di Serra dè Conti. L’udienza preliminare è stata fissata per il 4 dicembre a L'Aquila, in Abruzzo. Le accuse, a vario titolo, sono cooperazione di inondazione colposa, cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Quest'ultimo contestato per 18 dei 22. L'indagine riguarda presunte omissioni e negligenze negli interventi di manutenzione degli alvei.