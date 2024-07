Abbiamo fallito sulla protezione di Trump | il mea culpa della direttrice Cheatle alla Camera Usa video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladel Secret Service, Kimberly, ha riconosciuto che l’agenzia hanella sua missione di prevenire il tentativo di omicidio dell’ex presidente Donald. “”, ha detto, che sta affrontando richieste di dimissioni, durante la testimonianza davantiCommissione per la Supervisione e la Responsabilita’. “Comedell’ United States Secret Service, mi assumo la piena responsabilità di ogni fnell’apparato di sicurezza”, ha detto ancora nella sua dichiarazione di apertura. “Dobbiamo imparare da quello che è accaduto e muoveremo mari e monti per assicurarci che un incidente come quello del 13 luglio non accada più – continua la dichiarazione di– il pensiero di quello che avremmo dovuto fare diversamente non mi abbandona mai”.