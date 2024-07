Un cronista aggredito | il governo dimostri di non essere un salvacondotto per CasaPound

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2024) L’aggressione del giornalista Andrea Joly da parte di militanti dia Torino è un episodio che merita una particolare attenzione, oltre all’ovvia condanna della violenza. Quel movimento dell’estremismo di destra ha ancora una volta dimostrato di considerarsi esente dagli obblighi che una democrazia impone a tutti i soggetti politici. Impedire con la violenza che si dia un resoconto di una manifestazione pubblica non è solo un’infamia, è il segnale di una pretesa di impunità, alla quale lo stato deve rispondere con il rigore necessario. Se questi giovinastri pensano che l’esistenza di undi centrodestra rappresenti per loro una specie di, è necessario che il, rapidamente e senza esitazione, agisca per far capire a loro e a tutti, che questa impressione è sbagliata.